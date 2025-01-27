Kayseri'de 6 firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde arananların yakalanması için çalışma yürüttü.
Bu kapsamda hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 1 yıl 8 ay ile 15 yıl 7 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.