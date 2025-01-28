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        Kayseri'de aranan 13 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

        Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 13 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:29
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        Kayseri'de aranan 13 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı
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        Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 13 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 34 noktada 44 ekip ve 146 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.

        Kontrollerde, 5 bin 545 kişi ve 2 bin 48 araç sorgusu yapıldı, 214 park kontrol edildi.

        Bu kapsamda yapılan aramalarda, 2 hacizli ve 1 çekme belgeli araç ile çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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