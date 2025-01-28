Kayseri'de aranan 13 şüpheli "şok uygulamada" yakalandı

Kayseri'de polisin yaptığı uygulamada aranan 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki 34 noktada 44 ekip ve 146 personelin katılımıyla "şok uygulama" gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 5 bin 545 kişi ve 2 bin 48 araç sorgusu yapıldı, 214 park kontrol edildi.

Bu kapsamda yapılan aramalarda, 2 hacizli ve 1 çekme belgeli araç ile çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.