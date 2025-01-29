Kayseri Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezinin tanıtımı yapıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentte yapımı tamamlanan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezine ilişkin, "Bağımlılar 6 ay boyunca tedavi görecekler. Buranın tüm işletimini Yeşilay üstlendi. Mart ayında hastalarımızı almaya başlayacağız. Buradan bir kişi bile tedavi olup çıkarsa kendimizi bahtiyar sayacağız." dedi.

Çiçek, İncesu ilçesinde Valilik koordinesinde hayırseverlerce 200 dönümlük alana yaptırılan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezinin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla 2,5 kat fazla operasyon düzenlediklerini söyledi.

İki ay önce 38 kilogram metamfetamin yakaladıklarını, bu sabah 2 bin 189 sentetik uyuşturucu ele geçirdiklerini anlatan Çiçek, uyuşturucuyla mücadelenin sadece polisiye tedbirlerle baş edilecek bir konu olmadığını vurguladı.

Çiçek, uyuşturucuyla mücadelede topyekün seferberliğin önemine dikkati çekerek, "Uyuşturucuyla ilgili yapmamız gerekenlerden biri önleyici hizmet. Uyuşturucuya gençlerimizin hiç başlamamasını sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. İçişleri Bakanlığının yaptığı araştırmalar şunu gösteriyor, metruk binalarda uyuşturucu kullanımı çok olur sanıyoruz ama yüzde 70 oranında uyuşturucu kullanımının evlerde olduğunu gösteriyor araştırmalar. Hemen yanı başımızda, bazen gözümün önünde gençler gitmekte. Bu kapsamda Kayseri'de ERVA Spor Okulları projesini hayata geçirdik. 47 ERVA Spor Okuluna, 12 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Lisanslı sporcu sayısında Türkiye'de ilk 5'e girdik." diye konuştu.

- "Kurtarılamayan her çocuk beraberinde 10 kişiyi daha götürüyor"

Kentte uyuşturucuyla mücadele için hem operasyon sayılarını artırdıklarını hem de kamera sistemine önem verdiklerini belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Kamera sistemini 4 kat artırmamız, izlenmeyen bir alanın kalmamış olması bizim uyuşturucuyla mücadelede gücümüzü artırdı. Vatandaşlarımızdan da ciddi destek alıyoruz. Basın bu konuda yaptığı haberlerle bize destek oluyor. Bütün bu çalışmalarımıza rağmen bu illete bulaşmış gençlerimizi yok sayamazdık. Ateş düştüğü yeri yakmamalıydı. Araştırmalar şunu gösteriyor, kurtarılamayan her çocuk beraberinde 10 kişiyi daha götürüyor. Dolayısıyla böyle bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezini yapıp sadece Kayseri'ye değil tüm bölgeye hizmet etmesi için 15 ay önce söz verdik. Rehabilitasyon merkezi yaklaşık 280 milyon TL'ye mal oldu. Kayseri'nin hayırseverleri bize inandı, güvendi. 15 ay sonra Türkiye'nin en büyük, en donanımlı ve en planlı rehabilitasyon merkezini tanıtmanın gururunu yaşıyoruz. Burada Türkiye'de ilk olarak kızlar ve erkekler olacak. 6 ay boyunca tedavi görecekler. Buranın tüm işletimini Yeşilay üstlendi. Mart ayında hastalarımızı almaya başlayacağız. Buradan bir kişi bile tedavi olup çıkarsa kendimizi bahtiyar sayacağız."