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        Kayseri'de yükümlülerden oluşan mehter takımı konser verdi

        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 26 yükümlüden oluşturulan mehter takımı, 4 yerde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 18:20 Güncelleme: 29.01.2025 - 18:21
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        Kayseri'de yükümlülerden oluşan mehter takımı konser verdi
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        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 26 yükümlüden oluşturulan mehter takımı, 4 yerde konser verdi.

        Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Himaye Madde Bağımlıları ve Aileyi Koruma Derneği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında yükümlülerin oluşturduğu mehter takımı, Mimar Sinan Evi Müzesi, Kayseri Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Cumhuriyet Meydanı'nda sahne aldı.

        Cezaevinde verilen konserler ile ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında motivasyonunun artırılması amaçlanıyor.

        Konserleri, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç da takip etti.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibe desteğiyle hayata geçirilen "Ruhun Sesi Mehter ile Yeniden Diriliş Projesi" kapsamında 3,5 ay önce oluşturulan mehter takımında, müziğe ve enstrümanlara yatkın, mesleği amatör olarak yapan gönüllü 26 yükümlü yer alıyor.

        Mehter takımı, ilk olarak Kayseri'de geçen yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde sahne almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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