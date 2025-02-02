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        KAYSO'nun ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:55 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:56
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        KAYSO'nun ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

        KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, meclis salonundaki toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, küresel ve yerel ekonomik zorlukların damga vurduğu 2024 yılının geride kaldığını, geçen senenin reel sektör için zorlu bir yıl olduğunu belirtti.

        Büyüksimitci, ekonomi ile ilgili "Önümüzde yine zorlu bir dönem var. Politika faizinde indirimler gerçekleşse de sıkılaştırma devam edecek. Özellikle de yılın ilk yarısı hiç kolay geçmeyecek ancak ikinci yarıdan itibaren ekonomik dengelenme sürecinin başlayacağını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine düşürmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

        "Bankaların indirim kararını ekonomimizin omurgası durumundaki KOBİ'lerimize kredi faiz indirimi olarak yansıtmasını bekliyoruz. Başta KOBİ'lerimiz olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizmalarının ivedi bir şekilde devreye alınması, üretimin devamlılığı ayakta kalabilmemiz için şarttır. Bu noktada ekonomi yönetimimize güvenimizin tam olduğunu, ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat potansiyelini korumak adına gerekli adımları atacağına inancımı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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