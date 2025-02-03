Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        KAYMEK, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 13:37 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        KAYMEK, yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) yarıyıl tatilinde öğrencilere yönelik etkinlikler düzenledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yılın her döneminde düzenlediği ücretsiz kurslar, sanat ve eğlenceli etkinlikler ile okula ve sınavlara hazırlık kursları ile destek olan KAYMEK, yarıyıl tatilini öğrenciler için verimli hale getirdi.

        Etkinlikler ile eğlenen ve eğitici atölyerlede el becerilerini geliştiren öğrenciler, soru çözüm etütleri ile de sınava yönelik hazırlık yaptı.

        Çeşitli yaş gruplarındaki öğrenciler, KAYMEK’in yarıyıl tatilinde hamburger yapımı workshop, genç KAYMEK çocuk şenliği, etüt ve soru çözümleri etkinlikleriyle yarıyıl tatilinde hem eğlendi hem de sanat odaklı atölyelerde el becerilerini geliştirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye idari işlem uygulandı
        Kayseri'de yasa dışı avlanan 3 kişiye idari işlem uygulandı
        Melikgazi Belediyesi, yeni bir "Akıl küpü kütüphanesi"nin açılışını gerçekl...
        Melikgazi Belediyesi, yeni bir "Akıl küpü kütüphanesi"nin açılışını gerçekl...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, katı atıkları enerjiye dönüştürüyor
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, katı atıkları enerjiye dönüştürüyor
        Futbolu bıraktı, atletizmde 2 yılda iki kez Türkiye şampiyonu oldu
        Futbolu bıraktı, atletizmde 2 yılda iki kez Türkiye şampiyonu oldu
        Yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı: İki araç arası...
        Yol kenarında mola veren hafif ticari araca otomobil çarptı: İki araç arası...
        Kayseri'de trafik kazasında 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de trafik kazasında 1 çocuk öldü, 1 kişi yaralandı