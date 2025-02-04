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        Kayseri'de gübre dağıtımı yapan firmalar denetlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca özellikle çiftçilerin güvenli gübre erişimini sağlamak, sürdürülebilir ve verimli üretimi desteklemek amacıyla başlatılan gübre denetim seferberliği kapsamında, Kayseri'de gübre dağıtımı yapan firmalar denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 04.02.2025 - 16:55
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        Kayseri'de gübre dağıtımı yapan firmalar denetlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca özellikle çiftçilerin güvenli gübre erişimini sağlamak, sürdürülebilir ve verimli üretimi desteklemek amacıyla başlatılan gübre denetim seferberliği kapsamında, Kayseri'de gübre dağıtımı yapan firmalar denetlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AA muhabirine, denetimlerin tarımda kullanılan gübrelerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmenliği çerçevesinde yapıldığı bildirdi.

        Geçen yıl toplam 942 denetim yapıldığına değinen Saklav, şunları söyledi:

        "Kayseri'de bulunan 256 gübre dağıtıcısı bayide, 56 personelimizin katılımıyla denetim yapıyoruz. Denetimlerde, gübrenin uygunluğuna, etiket bilgilerinin doğruluğuna, bayinin fiziksel koşullarına, Gübre Takip Sistemi'nin (GTS) izlenebilirliğine ve barkodlarına bakıyoruz. Denetimler sırasında sıkıntılı olan işletmelere gerekli yasal işlemleri yapıyoruz. Amacımız, çiftçilerimizi güvenilir gübreye ulaştırarak verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak. Bu kapsamda hem bakanlığımız hem de valiliğimizin talimatları çerçevesinde denetimlerimiz devam ediyor. 2024 yılında da yaklaşık 256 gübre dağıtıcı bayimizde 942 denetim yapmıştık. Bu sene de denetimlerimiz sıkı bir şekilde devam edecek."

        Saklav, denetimler sayesinde güvenli bir şekilde gübreye ulaşan çiftçilerin çevreyi koruyarak daha sağlıklı ürünler elde edilebileceğini sözlerine ekledi.

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