Kayseri'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Şüphelinin aracında yapılan aramada, 31 litre sahte içki, 20 litre etil alkol, 3 litre sahte içki yapımında kullanılan aroma ve malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kargo yoluyla getirdiği etil alkolü sahte içki yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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