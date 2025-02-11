Kayseri'de kar etkili oluyor
Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.
Kentteki kara yollarının bazı bölümlerinde ise ekiplerce temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.
Öte yandan, 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.
Bölgede zaman zaman tipi de etkisini gösteriyor.
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