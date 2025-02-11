Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 46 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 46 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 130 personel ve 63 aracın katılımı ile 368 kilometrede çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, Bünyan ilçesinde 3, Develi'de 15, Özvatan'da 2, Sarız'da 4, Talas'ta 2, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 7 ve Yeşilhisar'da 3 olmak üzere 46 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Özellikle Yahyalı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 mahalle yolunda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.