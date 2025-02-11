Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 46 mahalle yolu ulaşıma açıldı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 46 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 46 mahalle yolu ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 46 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda 130 personel ve 63 aracın katılımı ile 368 kilometrede çalışma yapıldı.

        Çalışmalarda, Bünyan ilçesinde 3, Develi'de 15, Özvatan'da 2, Sarız'da 4, Talas'ta 2, Tomarza'da 10, Yahyalı'da 7 ve Yeşilhisar'da 3 olmak üzere 46 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

        Özellikle Yahyalı ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 2 mahalle yolunda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil!
        İstanbul'da 7 ilçede okullar tatil!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu iller dikkat
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        CHP'de 3'lü görüşme! Mansur Yavaş: Her halükarda adayım
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        "Türk adaleti gerekeni yapmalı"
        Altın zirve tazeledi
        Altın zirve tazeledi
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        3 çocuk babası öldürülmüştü! Kanlı pusu kamerada!
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Musk'ın OpenAI teklifine, Altman'dan Twitter yanıtı
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        Baba kanlar içinde 13 yaşındaki kız çocuğu ölü bulundu!
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        14 Şubat öncesi 'eskiler'den kurtuldular
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        Düğün konvoyunda havaya ateş açarken düştü!
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        "Vinicius Junior'a benziyor"
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        F.Bahçe'den son gün sürprizi!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kırmızı kart gördü hakemi bıçakladı!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        Kar küreme aracı TIR'a çarptı! Köprüden uçtular!
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        İstanbul'da 9 belediyede terör soruşturması
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Tanışma sürecini anlattı
        Tanışma sürecini anlattı
        ABD'de plastik pipet dönemi
        ABD'de plastik pipet dönemi
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı
        3 farklı şehirde 4 mevlit programı

        Benzer Haberler

        Fabrikada çalışan terzi çift, kendi işlerinin patronu oldu
        Fabrikada çalışan terzi çift, kendi işlerinin patronu oldu
        Kayseri'de kar etkili oluyor
        Kayseri'de kar etkili oluyor
        Kayseri'de kar yağışı
        Kayseri'de kar yağışı
        Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıyan 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi
        Kayseri'de tarihi eser niteliği taşıyan 241 sikke ve 87 obje ele geçirildi
        Kayseri'de 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; o anlar...
        Kayseri'de 6 aracın çarpıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı; o anlar...
        Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı
        Kayseri'de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı