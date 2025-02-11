Kayseri'de silahlı saldırı iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de silahlı saldırı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde husumetli olduğu iddia edilen bir kişiye silahla ateş açan S.İ'nin (28) yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.İ. ile saldırının yapılmasına ve zanlının saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen U.K. (39) ve M.D'yi (28) yakaladı.

İkamette yapılan aramada, 2'si toprağa gömülmüş 3 ruhsatsız tabanca ile 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.İ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, S.İ'nin 29, M.D'nin 17 ve U.K'nin 22 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.