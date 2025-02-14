Kayseri'de bataklığa saplanan yılkı atı kurtarıldı

Yılkı atının başarılı şekilde kurtarılmasından dolayı ekiplere teşekkür eden Yalçın, insana ve doğaya katkı sunmak adına çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB itfaiyesinin yalnızca sanayi alanlarında meydana gelebilecek olaylara değil, çevrede meydana gelen olaylara da hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu belirtti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) yapılan açıklamaya göre, OSB 43. Cadde'de boş arazide yılkı atının bataklığa saplandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

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