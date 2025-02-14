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        Kayseri'de bataklığa saplanan yılkı atı kurtarıldı

        Kayseri'de bataklığa saplanan yılkı atı, itfaiye ekiplerince kepçe yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 11:46 Güncelleme: 14.02.2025 - 11:46
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        Kayseri'de bataklığa saplanan yılkı atı kurtarıldı
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        Kayseri'de bataklığa saplanan yılkı atı, itfaiye ekiplerince kepçe yardımıyla kurtarıldı.

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) yapılan açıklamaya göre, OSB 43. Cadde'de boş arazide yılkı atının bataklığa saplandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye gitti.

        Ekipler, Bölge Fen İşleri Müdürlüğünden getirilen kepçenin de yardımıyla atı bulunduğu yerden çıkardı.

        Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen at, doğal ortamına bırakıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB itfaiyesinin yalnızca sanayi alanlarında meydana gelebilecek olaylara değil, çevrede meydana gelen olaylara da hızlı şekilde müdahalede bulunduğunu belirtti.

        Yılkı atının başarılı şekilde kurtarılmasından dolayı ekiplere teşekkür eden Yalçın, insana ve doğaya katkı sunmak adına çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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