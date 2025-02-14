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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kar yağışı sonrası 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 14.02.2025 - 13:08
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kar yağışı sonrası 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda kar yağışı nedeniyle ekipler, Develi’de 6, Kocasinan’da 3, Pınarbaşı’nda 17, Sarız’da 8 ve Yahyalı ilçesinde 13 olmak üzere 376 kilometrelik yol ağında toplam 47 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Tipi ve kar yağışı nedeniyle tekrar kapanan yollarda çalışmalar da sürerken Develi’de 2, Pınarbaşı ve Sarız’da ise 6 olmak üzere toplam 14 mahalle yolunda yol açma çalışmaları devam ediyor.

        Öte yandan, Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın şehir merkezinde sürdürdüğü çalışmalarda ekipler ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışması yaparken, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de kaldırımlarda kar küreme, temizlik ve bakım işlemlerini sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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