Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Esen'den Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ne ziyaret
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek binasındaki ziyarette Esen'i dernek başkanı Ahmet Taş karşıladı.
Taş, ziyarette Esen'e derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Esen ise derneği ve faaliyetlerini tanımaktan memnun kaldığını kaydetti.
Ziyarette Esen'e Şube Müdürü Mustafa Küçüktepe de eşlik etti.
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