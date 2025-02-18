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        Başkan Yalçın, parkta çalışırken bulduğu parayı polise teslim eden personeli ağırladı

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkta çalışırken bulduğu parayı polise teslim eden belediye personeli Yüksel Soylu'yu makamında ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:09 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:25
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        Başkan Yalçın, parkta çalışırken bulduğu parayı polise teslim eden personeli ağırladı
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, parkta çalışırken bulduğu parayı polise teslim eden belediye personeli Yüksel Soylu'yu makamında ağırladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, hafta sonu Mevlana Mahallesindeki görev alanı olan Şehit Polis Memuru Yaşar Şimşek Parkı'nda çalıştığı esnada karlar üzerinde yüklü miktarda Türk lirası bulan park ve bahçeler müdürlüğünde görevli Yüksel Soylu ile bir araya geldi.

        Ziyarette Yalçın, Soylu’ya gösterdiği örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

        Yalçın, olayın meydana gelişini anlatan Soylu'yu takdir ederek, "Soyadın gibi kendin de soylusun. Gösterdiğin bu örnek davranışın için tebrik ve takdir ederek gözlerinden öpüyorum. Bizleri onurlandırdın." ifadesini kullandı.

        Parkın görevlisi Soylu da çalışırken karlar üzerinde bulduğu parayı polisi arayarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim ettiğini belirtti.

        Yalçın, Soylu’ya çeşitli hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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