Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı çalan 3 zanlı yakalandı
Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı hırsızlığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı hırsızlığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Çalışma sonucunda cep telefonu ve kredi kartı çaldıkları belirlenen zanlılar B.D (25), H.D (23) ve N.S.T (23) yakalandı.
Ele geçirilen 3 cep telefonu ve kredi kartları sahiplerine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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