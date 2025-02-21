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        Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı çalan 3 zanlı yakalandı

        Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı hırsızlığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:06
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        Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı çalan 3 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de cep telefonu ve kredi kartı hırsızlığı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, evlerden hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma sonucunda cep telefonu ve kredi kartı çaldıkları belirlenen zanlılar B.D (25), H.D (23) ve N.S.T (23) yakalandı.

        Ele geçirilen 3 cep telefonu ve kredi kartları sahiplerine teslim edildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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