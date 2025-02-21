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        Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında öğrenciler ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:58 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:58
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        Büyükşehir Belediyesinden öğrenciler ve vatandaşlara sıcak çorba ikramı
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında öğrenciler ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla 2024 yılında 17 milyon 631 bin liralık maliyetle, öğrenci ve vatandaşlara günlük 7 bin bardak çorba ile 14 bin ekmek ücretsiz ikram edildi.

        KAYTUR tarafından kentteki üniversiteler ile merkez ve şehir kütüphanelerinde sıcak çorba ikramında bulunuluyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Burak Erhan, "4'üncü dönemdeyim ve çoğu sabah arkadaşlarımızla çorba hizmetinden faydalanıyoruz. Özellikle soğuk havalarda çok faydalı oluyor." ifadelerini kullandı.

        Hastaneye tedavi için gelen Şükran Kandaş ise ara sıra çorba alıp içtiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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