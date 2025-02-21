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        Kocasinan'da camiler ramazan ayında gül kokacak

        Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan cami temizleme ekibi, ilçede bulunan 267 camiyi periyodik olarak temizleyip, gül suyuyla yıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:16 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:16
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        Kocasinan'da camiler ramazan ayında gül kokacak
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        Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan cami temizleme ekibi, ilçede bulunan 267 camiyi periyodik olarak temizleyip, gül suyuyla yıkıyor.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, camilerin kutsal mekanlar olduğunu ve temiz olmalarına özen gösterdiklerini ifade etti.

        Ramazan ayında daha fazla hassasiyet gösterdiklerini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Belediye olarak camilerimizin ve mescitlerimizin restore edilmesinin yanı sıra vatandaşlarımızın huşu içerisinde ibadet edebilmesi için camilerimizin daha temiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz cami temizleme ekibi ile ilçe genelindeki 184 merkez ve 83 kırsal mahallede olmak üzere toplam 267 caminin temizliği yapılıyor. Ayda en az bir defa genel temizlik yapılan camilerimiz gül suyu ile yıkanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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