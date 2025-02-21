Kayseri'de sahte alışveriş sitesi aracılığıyla dolandırıcılık yapan 5 zanlı tutuklandı

Kayseri'de kurdukları sahte alışveriş sitesi üzerinden 47 kişiyi 745 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alışveriş sitesi tasarlayıp zararlı yazılım üreterek gönderdikleri linkler üzerinden ürün satma vaadiyle 47 kişiyi 745 bin lira dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, A.S, İ.Ç.Y, B.K, M.T.M, E.A, A.T. ve D.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.S, İ.Ç.Y, B.K, M.T.M. ve E.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla tutuklandı.

A.T. ve D.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.