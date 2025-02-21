Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Kent Konseyi, Erciyes'te gastronomi toplantısı düzenledi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi Gastronomi Çalışma Grubu toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 15:56 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Kent Konseyi, Erciyes'te gastronomi toplantısı düzenledi
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi Gastronomi Çalışma Grubu toplantı yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan programda, Erciyes'in gastronomide daha fazla ön plana çıkması için yapılacak çalışmalar, yerel ekonomiye katkı sağlayacak projeler ve hizmetler değerlendirirdi.

        Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker, "Kış Turizmi Destinasyonlarında Yiyecek ve İçecek Hizmeti Performansı" konulu sunum yaptı.

        Toplantıda konuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes Kayak Merkezi'ni kentin ve Türkiye'nin önemli bir markası yapmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ise çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Programa, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan otellerin şefleri de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Döner zincirine FETÖ operasyonu: 353 gözaltı
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Sinem 40 yaşındaydı... Prizdeki yazıcının fişi sonu oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde kuralar belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük kongre mesajı
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        Beklenen açıklama geldi! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        Haciz işlemine giden avukatın hayatı kâbusa döndü! 4. ameliyatı olacak!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        Fazla mamayla obez oldu! Simba pilatesle zayıflıyor
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Meydan okudu
        Meydan okudu
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        İmamoğlu: Resmi müracaatımı yaptım
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik "diktatör" tanımına tepkiler
        Nedir bu vize eziyeti?
        Nedir bu vize eziyeti?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de eski karısını tabancayla yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası
        Kayseri'de eski karısını tabancayla yaralayan sanığa 18 yıl hapis cezası
        Şarkıcı Metin Işık ile oğlunun yargılandığı davada olay yerinde keşif
        Şarkıcı Metin Işık ile oğlunun yargılandığı davada olay yerinde keşif
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 108 mahalle yolunu ulaşıma açtı
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 108 mahalle yolunu ulaşıma açtı
        Rüzgarın hızı ve yönü ile basınç, nem ve sıcaklık değerlerini birlikte ölçe...
        Rüzgarın hızı ve yönü ile basınç, nem ve sıcaklık değerlerini birlikte ölçe...
        Kocasinan'da camiler ramazan ayında gül kokacak
        Kocasinan'da camiler ramazan ayında gül kokacak
        Talas'ta zabıta ekipleri, fırın ve marketlerde denetim yaptı
        Talas'ta zabıta ekipleri, fırın ve marketlerde denetim yaptı