Kayseri Kent Konseyi, Erciyes'te gastronomi toplantısı düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin himayelerinde çalışmalarını sürdüren Kayseri Kent Konseyi Gastronomi Çalışma Grubu toplantı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılan programda, Erciyes'in gastronomide daha fazla ön plana çıkması için yapılacak çalışmalar, yerel ekonomiye katkı sağlayacak projeler ve hizmetler değerlendirirdi.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker, "Kış Turizmi Destinasyonlarında Yiyecek ve İçecek Hizmeti Performansı" konulu sunum yaptı.

Toplantıda konuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Erciyes Kayak Merkezi'ni kentin ve Türkiye'nin önemli bir markası yapmak için gayret gösterdiklerini kaydetti.

Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ ise çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Programa, Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan otellerin şefleri de katıldı.