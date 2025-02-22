"İç Anadolu'nun zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Dağı, hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.
Hafta sonu tatilini Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.
Yerli ve yabancı kayakseverler, soğuk havaya rağmen Tekir, Develi ve Hacılar kapılarındaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.
Bazı aileler ise kızakla kaymayı tercih etti.
Öte yandan Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile yabancı heykeltıraşlar tarafından animasyon karakterlerine dönüştürülen kar kütleleri, vatandaşlardan ilgi gördü.
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