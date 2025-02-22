İncesu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı

İncesu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

İncesu Belediyesi Düğün Salonunda yapılan toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Aykar tarafından faaliyet raporu okundu.

Raporda, 2023 yılında 106 milyon lira, 2024 yılında 135 milyon lira kredi kefaleti sağlandığını ifade eden Aykar, bu yılki hedeflerinin ise 175 milyon lira kredi kefaleti olduğunu belirtti.

Aykar, yıl içerisinde faiz ve limitlerin makul seviyelere ulaşacağını kaydetti.

Toplantıya, 19. Bölge Birliği Başkan Vekili Ali Cengiz, Bölge Müdürü Şevki Taşkın ve üyeler katıldı.