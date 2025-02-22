Bisiklet hırsızları 30 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı
Kayseri'de bisiklet çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin 30 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesi sonucu yakalandı.
Kayseri'de bisiklet çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin 30 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesi sonucu yakalandı.
Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye Mahallesi'ndeki bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Bu kapsamda 30 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin M.E.H. ile M.E.A. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemleri sürüyor.
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