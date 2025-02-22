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        Bisiklet hırsızları 30 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı

        Kayseri'de bisiklet çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin 30 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesi sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:37 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:37
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        Bisiklet hırsızları 30 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı
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        Kayseri'de bisiklet çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerinin 30 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını izlemesi sonucu yakalandı.

        Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye Mahallesi'ndeki bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 30 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin M.E.H. ile M.E.A. olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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