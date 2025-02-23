Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Dangerfield, takımını sırtlıyor

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Crystal Simone Dangerfield, attığı 369 sayı ile takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 23.02.2025 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Dangerfield, takımını sırtlıyor
        ABONE OL

        SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un ABD'li oyuncusu Crystal Simone Dangerfield, attığı 369 sayı ile takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.

        Kayseri temsilcisinin sezon başında Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Los Angeles Sparks'tan transfer ettiği Dangerfield, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi sayı liderliğinde ilk sırada yer alıyor.

        Oyun kurucu pozisyonunda görev yapan 26 yaşındaki Dangerfield, 55 üç sayılık atıştan bulduğu 165 sayıyla da bu alanda ligde 2. sırada bulunuyor.

        Dangerfield, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Melikgazi Kayseri Basketbol'a geldiği günden beri takımın başarısı için elinden geleni yaptığını vurgulayan Dangerfield, "Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takımımızda görev alan herkes sahada elinden geleni yapıyor. İyi bir ekibiz. Ben de bu takımın iyi yerlere gelmesi için mücadele ediyorum." dedi.

        - "Önümüzdeki yıl da burada oynamak istiyorum"

        Dangerfield, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin çok iyi bir lig olduğuna dikkati çekerek, herhangi bir istatistikte lider olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

        Başarısının devam etmesi için son derece konsantre olduğunu dile getiren Dangerfield, "Önümüzdeki yıl da burada oynamak istiyorum. Ailemle de bu konuyu paylaştım. Onlar da burada kalmamı istiyor." ifadesini kullandı.

        - Emre Özsarı: "Performansının yanında düzgün karakterli bir oyuncu"

        Melikgazi Kayseri Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı ise Dangerfield'in çok karakterli bir oyuncu olduğunu kaydetti.

        Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için mutluluk duyduklarını dile getiren Özsarı, şunları söyledi:

        "Dangerfield, bizden önce ülkesinden sadece bir kez çıkan bir oyuncu. ABD dışındaki ikinci deneyimini Türkiye'de bizim takımımızda kazandı. Yönetimimizle ince eleyip sık dokuyarak yaptığımız önemli bir transferdi. Bu performansı göstereceğine inanıyorduk. Uzun süredir takip ettiğim bir oyuncuydu. Bir sezon önce de istemiştim ama alamamıştık. Özellikle son 4 haftadaki performansı gelecek için umut verici. Önümüzdeki yıllarda da onu takımımızda görmek istiyoruz. İyi performansının yanında düzgün karakterli bir oyuncu."

        Melikgazi Kayseri Basketbol, ligde 19 maçta 7 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek!
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
        Sahte temizlik malzemesi operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Sahte temizlik malzemesi operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Bisiklet hırsızları 30 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı
        Bisiklet hırsızları 30 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle yakalandı
        Kayseri'de ters şeritte ilerleyen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı
        Kayseri'de ters şeritte ilerleyen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı
        İncesu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı
        İncesu Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı
        Erciyes'e ziyaretçi akını; pistler doldu
        Erciyes'e ziyaretçi akını; pistler doldu