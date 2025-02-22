Kayseri'de ters şeritte ilerleyen sürücüye 9 bin 267 lira ceza uygulandı

Kayseri'de ters şeritte ilerleyen sürücüye 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "Araç ters şeritten ilerliyor" paylaşımıyla ilgili çalışma yaptı.

Bu kapsamda, araç plakasından tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.