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        Erciyes'e ziyaretçi akını; pistler doldu

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:30
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        Erciyes'e ziyaretçi akını; pistler doldu
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Kentte etkili olan kar yağışının ardından Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Erciyes'i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, yoğun kar yağışına rağmen kaymaya devam etti. Kayakseverler, bölgede karın keyfini yaşadı.

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