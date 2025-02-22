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        Erciyes'te Kar Hentbolu Şampiyonası düzenlendi

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, Kar Hentbolu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:15
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        Erciyes'te Kar Hentbolu Şampiyonası düzenlendi
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, Kar Hentbolu Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

        Türkiye Hentbol Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ iş birliğinde Tekir Kapı'da düzenlenen şampiyonaya çeşitli yaş gruplarından yaklaşık 180 sporcu katıldı.

        Eski milli hentbolcuların gösteri maçıyla başlayan şampiyonada, çok sayıda müsabaka oynandı.

        Türkiye Hentbol Federasyonu Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Altuğ Taşdemir, yaptığı açıklamada, bir ilki gerçekleştirmek için Erciyes'e geldiklerini söyledi.

        Hentbolu Türkiye'nin her yerinde oynatmaya çalıştıklarını belirten Taşdemir, "Daha önce hiç bu kadar yüksek rakımda oynamamıştık. İlk kez 2 bin 200 rakımda karda hentbol oynuyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Bize ev sahipliği yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Erciyes Dağı'nı "ilklerin dağı" olarak nitelendiren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ise kar hentbolunu düzenleyen ilk merkez olmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Erciyes'te her hafta sonu farklı etkinliklerin olduğunu vurgulayan Elcuman, "Bugün de kar hentboluna ev sahipliği yapıyoruz. Erciyes her hafta sonunu dolu dolu geçiriyor. Erciyes sadece kayak sporunun değil her türlü sporun ve eğlencenin de merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

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