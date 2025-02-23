Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda yapılan ikamet ve üst aramalarında, 884 sentetik hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.