Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda yapılan ikamet ve üst aramalarında, 884 sentetik hap ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

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