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        Sahte temizlik malzemesi operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen sahte temizlik malzemesi operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 22.02.2025 - 21:51
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        Sahte temizlik malzemesi operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen sahte temizlik malzemesi operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri istihbarat çalışması sonucu kiralık olduğu belirlenen bir depoya operasyon düzenledi.

        Depoda yapılan aramada, 13 kilo 512 gram sahte deterjan ile 1 kilo 290 gram oda parfümü ele geçirdi, olayla ilgili H.K. ve M.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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