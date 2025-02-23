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        Talas'ta gıda atıklarından kedi ve köpek maması üretilecek

        Talas Belediyesinde gıda atıklarından mama üretim teknolojisi konusunda toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:44 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:44
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        Talas'ta gıda atıklarından kedi ve köpek maması üretilecek
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        Talas Belediyesinde gıda atıklarından mama üretim teknolojisi konusunda toplantı düzenlendi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında düzenlenen toplantıda, kedi ve köpek maması üretecek bir tesisin kurulumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Mama üretim tesisi ile gıda atıklarının yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

        Öte yandan toplantıda, daha yaşanılır bir dünya hedefine katkı sağlamak amacıyla eğitim parkı kurulması da görüşüldü.

        İklim değişikliği temalı olması planlanan doğa parkında, tropik bitkiler, su canlıları ve interaktif eğitim salonları olacak.

        Ayrıca parkta öğrenci gruplarının da uygulamalı eğitim alması ve engelli bireylerin terapi göreceği hidroterapi ve eğitim üniteleri bulunacak.

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