Melikgazi Belediyesi ekipleri camilerde temizlik çalışması yaptı

Melikgazi Belediyesi ekipleri ramazan ayı öncesi camileri temizledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yerine getirmeleri için ilçe genelinde bulunan camilerde çalışma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, camilerde temizlik işlemlerinin rutin olarak süreceğini ifade etti.

Ramazan ayının İslam alemine hayırlı olması temennisinde bulunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayında ilçe halkımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapmaları için camilerimizde dezenfeksiyon, halı yıkama ve temizlik çalışmaları başlattık. Rutin olarak yapılan temizlik çalışmalarımıza ilçe genelinde devam ediyoruz. Ramazan öncesi cami içinde her yer özenle temizlenirken, iç ve dış olmak üzere tam teşekküllü bir çalışma yapıldı."