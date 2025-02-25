Kayseri aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon üretiminde Türkiye'de birinci oldu

Kayseri'nin, Türkiye'de aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon üretiminde Türkiye birincisi olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kayseri'nin Türkiye'nin en fazla üretimi yapılan tarımsal ürünler listesinde ilk 10'a giren ürün sayısını 18'den 24'e çıkardığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin tarımda kazandığı ivmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tarımsal üreticiye verdikleri 783 milyon liralık desteğin şehre katkılarını görmekten mutluluk duyduğunu aktaran Büyükkılıç, "TÜİK 2024 verilerine göre, Türkiye'de en çok üretilen tarım ürünleri sıralamasında yer alan ürün sayımızı 18'den 24'e çıkardık. Ekili tarım alanı büyüklüğünde ise 6'ncı sıradan 5'inci sıraya yükseldik." ifadesini kullandı.

Kayseri'nin Türkiye genelinde aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon üretiminde birinci sıraya yerleştiğini belirten Büyükkılıç, çerezlik ayçiçeği ve patates üretiminde de ikinci sıraya yükseldiğini kaydetti.

Büyükkılıç, tarımsal üretimi daha ileriye taşımak için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.