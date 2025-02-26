Büyükşehir Belediyesi ile ORAN arasında istişare toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ile 2025 yılı projelerine dair istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen istişare toplantısına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlemleri Daire Başkanı Abdullah Avan, ORAN Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Seyit Cezaoğlu ve ilgili birim personeli katıldı.

Toplantıda, 2025 yılına dair proje süreçleri değerlendirildi ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek çalışmalara yönelik istişarelerde bulunuldu.

Sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm, istihdamı artırma, kaynak verimliği gibi konu başlıklarında birlikte sosyal fayda sağlamaya yönelik projeler ele alındı.

Proje geliştirme kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak kurumlar arası işbirliği ve bu doğrultuda eğitim faaliyetleri de gündemde yer alan bir başka önemli konu başlığı oldu.

Öte yandan toplantıda, işbirliği geliştirme çalıştayı düzenlenmesi kararlaştırıldı.