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        Kayseri'de 50. Erva Spor Okulu açıldı

        Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 50. spor okulu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:58
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        Kayseri'de 50. Erva Spor Okulu açıldı
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        Kayseri Valiliğince başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 50. spor okulu açıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyteks tarafından Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde yaptırılan Boyteks ERVA Spor Okulu'nun açılışına Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baki Ertekin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Açılışta konuşan Vali Çiçek, önceki gün kente uyuşturucu operasyonu sırasında bir polis memurunun kalp krizi geçirerek şehit düştüğünü anımsattı.

        Kayseri'de "gençler zehirlenmesin, alçaklara teslim olmasın, hiçbir gencin zehir tacirleri karşısında bataklığa sürüklenmesin" diye mücadele eden bir polisi şehit verdiklerini aktaran Çiçek, "İlimize uyuşturucu getirerek gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı emniyetimiz büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda emniyetimizi görünce kaçtılar. Polislerimiz şüphelilerin aracını durduğu sırada bir polisimiz kalp krizi geçirerek şehit oldu. Tek derdi vardı, hiçbir gencimiz uyuşturucu batağına düşmesin. Emniyet müdürümüz ve meslektaşları naaşı başında 'hiçbir gencimizi uyuşturucu kaçakçısına teslim etmeyeceğiz' diye söz verdiler." ifadelerini kullandı.

        Çiçek, ERVA Spor Okulları'nın bir meydan okuma olduğunu belirterek, okulda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından okulun açılışı gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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