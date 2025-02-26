Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihalelere ilişkin açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bazı basın yayın organları ve internet haber sayfaları ile sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı için 3 farklı ihale gerçekleştirdiği, bu ihalelerin Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından açık ihale usulüyle yapıldığı belirtildi.

İhalelerin şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili ihalelere dair yapılan alım ve tutarlar, çiçek alımı için 4 milyon 680 bin lira, süs bitkisi ve çalı alımı için 5 milyon 250 bin lira, boylu ağaç alımı için 22 milyon 100 bin liradır. Bu üç ihaleye toplamda 22 farklı firma katılmıştır. İthal ürün olmadığı gibi alınan ürünlerin tamamı Türkiye'de yetişebilen, Kayseri'nin iklim şartlarına uygun, türünün en makul fiyatlı çeşitleridir. Söz konusu ürünler Kayseri genelinde ilkbahar, yaz ve sonbahar sezonlarında peyzaj ve çiçeklendirme çalışmalarında kullanılacaktır. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize kazandırılan raylı sistem hatları, düzenli çöp depolama alanı gibi önemli altyapı projeleri için yapılan dış krediler, yalnızca şehrimizin geleceğini inşa etmek amacıyla yapılmıştır. Bu projeler, Kayseri'nin ulaşım, çevre düzenlemesi ve yaşam kalitesini artıracak yatırımlar olup borçlanma bu projelerin finansmanı için gerçekleştirilmiştir. Alınan dış kredilerin taksitleri 2041 yılına kadar düzenli olarak ödenmeye devam edecektir."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve sermayenin çoğunluğu belediyeye ait olan şirketlerin hiçbirinin vadesi geçmiş ve ödenmemiş borcu bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son 4 yılda 3'üncü kez bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran 30 Büyükşehir Belediyesi arasında Türkiye 1'incisi olmuştur. Son olarak şehrimizin kalkınması yolunda kaydedilen ilerlemeleri ve yapılan yatırımları göz ardı etmek, kamuoyunu yanıltmak ve algı operasyonları yapmak kimseye fayda sağlamaz. Belediyemiz, doğru bilgi ve şeffaflık ilkesiyle şehrimize hizmet etmeye, halkımıza değer katmaya kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerine yer verildi.