Kayseri'de eski kız arkadaşı ve kızın kardeşi ile annesini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bir süre sonra S.A, annesi M.A. ve kız kardeşi Z.B.A'yı yanına çağırdı.

Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'ndaki bir AVM'nin önünde karşılaşan A.P. (19) ile eski kız arkadaşı S.A. tartışmaya başladı.

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