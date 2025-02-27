Büyükşehir Belediyesinden Hunat Camisi'ne ramazana özel aydınlatma
Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde Hunat Camisi'nde başlattığı aydınlatma çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde Hunat Camisi'nde başlattığı aydınlatma çalışmalarını tamamladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde camilerin bakım ve onarımına hız verdi.
Bu kapsamda, 8 asırlık geçmişe sahip Hunat Camisi, ramazan ayına özel ışıklandırıldı.
Yapılan bu çalışmalar ile hem caminin tarihi dokusu korundu hem de şehre estetik bir katkı sunuldu.
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