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        ERÜ'de "Slow Food Kayseri Buluşması" etkinliği yapıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi, ORAN ve Kayseri Otelciler Derneği işbirliğiyle "Slow Food Kayseri Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:57 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:59
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        ERÜ'de "Slow Food Kayseri Buluşması" etkinliği yapıldı
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi, ORAN ve Kayseri Otelciler Derneği işbirliğiyle "Slow Food Kayseri Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğe, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile akademisyenler katıldı.

        Etkinliğin açılışında konuşan Altun, Kayseri mutfağının zengin bir kültüre sahip olduğunu belirtti.

        Erciyes Üniversitesinin toplumsal katkı süreçlerinde her daim kendisinden söz ettiren bir kurum olduğunu vurgulayan Altun, Kayseri'nin sahip olduğu zengin mutfağını ön plana çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Güllü de gastronominin önemine dikkati çekerek, "Kayseri ülkemizde olduğu gibi, turizm sektöründe her geçen gün turizm skorlarını yükselten bir şehrimiz oldu. Bu gelişmede, turizm sektörleri içerisinde gastronominin de büyük bir önemi var. Gastronomi içerisinde de geleneksel yiyecek içeceklerin bu kapsamda büyük bir önemi bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panelin moderatörlüğünü ERÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Ülker yaptı.

        Şef Hazer Amani ve Şef Elif Korkmazel katılımcılara bilgi verdiği panelin ardından etkinlik, atölye çalışmalarıyla devam etti.

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        Galeri

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