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        Böbrek yetmezliğiyle 12 yıldır mücadele eden hasta, kadavradan nakille sağlığına kavuştu

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 12 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 59 yaşındaki İlhami Altun, kadavradan nakille sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:50 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:50
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        Böbrek yetmezliğiyle 12 yıldır mücadele eden hasta, kadavradan nakille sağlığına kavuştu
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        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de 12 yıldır böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 59 yaşındaki İlhami Altun, kadavradan nakille sağlığına kavuştu.

        Üç çocuk babası Altun'a, Kayseri Şehir Hastanesi'nde kadavradan gelen böbrek nakledildi.

        İlhami Altun, AA muhabirine, 12 yıl önce böbrek yetmezliği teşhisi konduğunu, 6 yıl diyet çerçevesinde beslendiğini, 6 yıldır da diyalize bağlı olarak yaşadığını söyledi.

        Haftada 3 gün dörder saat diyalize girdiğini anlatan Altun, "Her yönüyle insanı etkiliyor. Ben 3-4 yıldır böbrek nakil sırasındaydım. İkinci kez nakil için buraya geliyorum, ilkinde olmamıştı. Bu sefer 7 hasta vardı, bana uygun oldu. Doktorlardan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah onların sayesinde kurtulacağım." dedi.

        Altun, kadavradan böbrek bulunduğu bilgisini öğrendiğindeki duygularına ilişkin de "Bazı duyguların tarifi yok. Yaşamayınca bilemez insan. Allah kimseye yaşatmasın, dert vermesin. İyilik, afiyet, şifalar versin." ifadelerini kullandı.

        - "Rahat ve bağımsız yaşamak çok güzel"

        Yıllardır diyet çerçevesinde beslendiğini dile getiren Altun, şöyle konuştu:

        "Her istediğini yiyemiyorsun. Kiminde potasyum, kiminde fosfor yüksekliği var. Yediğim, içtiğim kontrol altındaydı. Bundan sonra inşallah rahatlayacağım. Yaşantım daha kaliteli olacak. Eşim bana böbreğini verecekti ama o da rahatsız olduğu için veremedi. Kaliteli yaşamak başka. Makineyle de yaşıyorsun ama diyalizden kurtulunca artık kaliteli yaşıyorsun. Rahat ve bağımsız yaşamak çok güzel. Herkese organ bağışını tavsiye ediyorum. Hem ülkemiz hem de hastalarımız adına önemli çünkü diyalizin maliyeti var. Elbette nakiller artarsa hepimizin menfaatine olur. Sadece hastaların değil, hasta yakınlarının da menfaatine olur."

        Babasına hastanede eşlik eden Merve Altun da hastanede 3 yıl önce sıraya girdiklerini, naklin gerçekleşmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

        - "Kadavradan nakiller istenilen seviyede değil"

        Kayseri Şehir Hastanesi Nefroloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Sümeyra Koyuncu da organ naklinin böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren binlerce hastaya umut olmaya devam ettiğini vurguladı.

        Organ naklinin önemine işaret eden Koyuncu, "Nakil sonrası hastamız yeni yaşama, daha konforlu hayata adım atmış oldu. Hastamız uzun yıllardır diyalize giren biriydi. Kadavradan nakiller maalesef ülkemizde hala istenilen seviyede değil. Bunun için halkımızın bilinçlenmesi gerekiyor. Binlerce hastamız kadavra nakil sıralarında beklemekte. Hastamızın böbrek naklinin altıncı günü. Böbrek fonksiyonları istediğimiz gibi normal değerlere gerilemiş durumda. Birkaç gün içinde taburcu olmasını planlıyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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