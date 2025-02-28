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        KTO'da şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

        Kayseri Ticaret Odası (KTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:12 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:59
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        KTO'da şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Kayseri Ticaret Odası (KTO) şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        KTO'dan yapılan açıklamaya göre, M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'ndaki toplantıda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonominin son dönemde kritik gelişmelere sahne olduğunu ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla beklenen ticaret savaşlarının yeniden başladığını belirten Gülsoy, şunları kaydetti:

        "Bir yanda iklim değişikliği nedeniyle sürekli değişen ve değişecek bir risk haritası var, öte tarafta ise Amerika'nın artan tutarsızlığı ve güvenilmezliği karşısında sürekli değişecek bir jeoekonomik risk haritası olacak. İkinci Trump dönemi siyasal ve ekonomik anlamda gerilimleri artırırken, neredeyse tüm ülkelerde tedirginlik söz konusu. Ancak ticaret savaşının misillemelerle derinleşmesi durumunda küresel büyüme ve ticaret üzerindeki olumsuz yansımaların artma ihtimalinin çok yükseleceğini önemle vurgulamak istiyorum. Burada özellikle Çin'e yönelik yüzde 10'luk ek gümrük vergisi uygulanmasının ülkemiz açısından avantaja dönüşmesini temenni ediyoruz ancak sürecin nereye gideceği konusunda dikkatli olmakta fayda olduğunu düşünüyoruz."

        Toplantıda, e-ticaret ve e-ihracat eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

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