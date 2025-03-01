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        Namağlup şampiyon kızların hayali, milli takım forması

        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvalarda üç yıldır namağlup il birincisi olan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kız Futbol Takımı oyuncuları, milli takım forması giyme hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 01.03.2025 - 11:18
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        Namağlup şampiyon kızların hayali, milli takım forması
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de okul sporları kapsamında düzenlenen turnuvalarda üç yıldır namağlup il birincisi olan 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu Kız Futbol Takımı oyuncuları, milli takım forması giyme hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Talas ilçesinde eğitim veren 75. Yıl Mühibe Germirli Ortaokulu, 2021 yılında bünyesinde kız futbol takımı oluşturdu. Farklı sınıflardan seçilen 20 öğrenciden oluşan takım, bugüne kadar katıldığı organizasyonlarda üç kez üst üste şampiyonluk kazanarak birçok kupa ve madalyanın sahibi oldu.

        Beden eğitimi öğretmeni Şafak Afan, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce gerçekleştirdikleri projeyle okul bünyesinde kız futbol takımı oluşturduklarını anlattı.

        Farklı sınıflardaki öğrenciler arasından seçtikleri kız çocuklarıyla birçok resmi ve özel turnuvaya katıldıklarını belirten Afan, "Kızlarımızı önce Kayseri Gençlerbirliği ve Kayserispor gibi yerel takımların altyapısına yerleştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra milli takım formasına uzanan bir yolculuk hedefliyoruz." diye konuştu.

        Afan, kısa sürede büyük başarılar elde eden sporcuları sayesinde herkesin takdirini toplamaktan mutluluk duyduklarını, geçen yıllarda takımda yer alan 14 oyuncusunu da spor lisesine yerleştirilmesinin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Takımı kurarken zorluklar yaşadıklarını ifade eden Afan, şimdi ise sporcularının antrenman yapmak için yer sıkıntısı çektiğini, bunun için de destek beklediklerini kaydetti.

        - "İyi bir kariyer yapmak istiyorum"

        Takımın kalecisi 7. sınıf öğrencisi Nursema Gürpınar, futbola olan ilgisinin mahallede top oynayan erkek çocuklarını izlerken başladığını söyledi. Gürpınar, "En büyük hayalim milli takımda olmak ve oradaki hocalarımla çalışabilmek. İyi bir kariyer yapmak istiyorum. Ailem de her zaman destek veriyor." dedi.

        Nursema'nın annesi Songül Gürpınar ise kızının futbola olan ilgisini desteklediğini belirterek, "Kadın ve erkeklerin meslek grubuna göre ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Herkes istediği mesleği yapabilir. Kızımı milli takımda görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Ön yargıları kırdım"

        6. sınıf öğrencisi Aysima Deveci ise yaklaşık 5 yıldır oynadığı futbolda hedefinin milli takım kadrosunda yer almak olduğunu belirtti.

        Sahada gösterdiği performansla ön yargıları kırdığını dile getiren Deveci, kendisine destek veren ailesine ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        8. sınıfta eğitim gören Ayla Selen Karaoğlan da sağ kanat oyuncusu olarak yer aldığı takımı en iyi şekilde temsil etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Yaklaşık 6 yıldır takımını zirveye taşımak için çabaladığını belirten Karaoğlan, Fenerbahçe ve milli takımda oynamayı çok istediğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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