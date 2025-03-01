Kayseri'de ramazan etkinliklerinin açılışı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ramazan ayı etkinliklerinin açılışı yapıldı.

Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'ndaki programa, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Büyükkılıç, ramazan ayının bereket ayı olduğunu belirterek, yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını diledi.

Büyükkılıç, ramazanda Büyükşehir Belediyesi olarak her gün bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Böhürler de etkinliklerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan duanın ardından, etkinliğin açılış kurdelesi kesildi.

Öte yandan, ramazan ayı boyunca sürecek olan etkinliklerde, iftar sonrası çocuk programları, teravih namazı sonrası ise ramazan etkinlikleri yapılacak.

Çocuk programları kapsamında da aşık-maşuk, Hacivat-Karagöz, çocuk tiyatroları, yarışmalar, yüz boyama etkinliği ve maskotlu çocuk oyunları düzenlenecek.