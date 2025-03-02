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        Motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 24 bin 510 lira ceza uygulandı

        Kayseri'de trafikte tehlikeli hareket yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 24 bin 510 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:31 Güncelleme: 02.03.2025 - 10:31
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        Motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 24 bin 510 lira ceza uygulandı
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        Kayseri'de trafikte tehlikeli hareket yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 24 bin 510 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "tehlikeli hareketler yapan motorcu kamerada" paylaşımıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekiplerce kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsüne 24 bin 510 lira ceza uygulandı.

        Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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