Motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 24 bin 510 lira ceza uygulandı
Kayseri'de trafikte tehlikeli hareket yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 24 bin 510 lira ceza kesildi.
Kayseri'de trafikte tehlikeli hareket yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 24 bin 510 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada yer alan "tehlikeli hareketler yapan motorcu kamerada" paylaşımıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerce kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsüne 24 bin 510 lira ceza uygulandı.
Ayrıca sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
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