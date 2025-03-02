Elektrik arıza ekipleri kara kışta zorlu mesaide

ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerdeki zorlu kış şartlarında yaşayanların karanlıkta kalmaması için mesai yapıyor.

Ev ve iş yerlerine kesintisiz elektrik sağlamayı amaçlayan KCETAŞ arıza ekipleri, yoğun kar yağışının ardından zarar gören ya da arızalanan yüksek gerilim hatlarını onarıyor.

Gece gündüz demeden her türlü olumsuz hava koşuluna rağmen yüksek gerilim hatlarında direklere çıkan görevliler, kesinti yaşanan yerleri kısa sürede yeniden enerjiyle buluşturuyor.

Yüksek gerilim hatlarında kopan iletim tellerini onaran, direklerdeki kar ve buzu temizleyip bakımını yapan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için çaba gösteriyor.

KCETAŞ Şebeke Tesis Şefi Gökhan Öztürk, AA muhabirine, elektrik dağıtım bölgelerinde elektrik arzının devamlılığını sağlamak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Vatandaşlara enerji verebilmek için kar kış demeden görevlerinin başında olduklarını anlatan Öztürk, kopan telleri, arızalanan parçaları tespit ederek anında müdahale ettiklerini belirtti.

Hava şartlarından ve doğa olaylarından oluşabilecek arızalara en kısa sürede çözüm getirebilmek için sahada hazır bulunduklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Kayseri il sınırındaki bütün ilçe, belde ve mahallelerimizde görev yapıyoruz. Kayseri'de kış koşulları çok sert geçiyor. Bu zorlu şartlar altında şebekemizdeki arızaları giderebilmemiz için sahada dronla arıza tespiti yapıyoruz. Aynı zamanda araçlarımızın ulaşamayacağı arıza noktalarına erişebilmek için kar aracımızla müdahale ediyoruz. Zorlu hava koşullarında ekiplerimiz arazide kara bata çıka ve suları, dereleri geçerek arıza noktalarına ulaşıyor. Rüzgarlı havalarda birçok kişinin dışarıda gezemeyeceği zamanlarda ekiplerimiz 22 metreyi bulan direklerimize çıkarak arızaya zorlu şartlarda müdahale ediyor."

- Dron ve kar aracıyla arızanın onarım süresi kısalıyor

Yıl içinde dron ve paletli kar araçlarıyla onlarca olaya müdahale edildiğini belirten Öztürk, "Arıza kaydı bildirimi geldikten sonra ekiplerimiz sahaya intikal ediyor. Sahada araçlarımızın ulaşamayacağı karlı ve zorlu bölgelere dronla müdahale etmekteyiz. Yıl içerisinde bunun gibi birçok arıza meydana gelmekte. Dron ve paletli kar aracımızın müdahalesiyle arızanın süresi minimuma indirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Tüm dağıtım bölgesinde yaklaşık 300 saha arıza personelinin yer aldığını kaydeden Öztürk, "Abonelerimizin ışıklarının sönmemesi için tüm ekibimizle sahadayız." dedi.

Ekiplerin zorlu arazi ve iklim koşullarına rağmen sahada olduklarını vurgulayan Öztürk, bazen sıfırın altında 27 derecede bile çalıştıklarını dile getirdi.

KCETAŞ Genel Müdürü Ahmet Emin Kilci ise görev bölgesinde bulunan kullanıcıların tamamına 7 gün 24 saat tedarik sürekliliği ve arz güvenliği sağlandığını, arızalara da en hızlı şekilde müdahale edildiğini vurguladı.