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        Milli sporcu Ayten Özdemir, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

        HAKAN CAN ŞAHİN - Birçok Türkiye derecesi ve iki kez dünya üçüncülüğü bulunan 19 yaşındaki milli muaythai sporcusu Ayten Özdemir, dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:07 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:07
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        Milli sporcu Ayten Özdemir, dünya şampiyonluğunu hedefliyor
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        HAKAN CAN ŞAHİN - Birçok Türkiye derecesi ve iki kez dünya üçüncülüğü bulunan 19 yaşındaki milli muaythai sporcusu Ayten Özdemir, dünya şampiyonu olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Ailesinin istememesine rağmen 16 yaşında gittiği spor salonunda muaythai yapmaya karar veren Özdemir, burada tanıştığı antrenörü Adem Karakaş'ın gözetiminde antrenmanlara başladı.

        Özdemir, antrenörünün desteğiyle katıldığı Türkiye şampiyonalarında muaythai branşında 3 birincilik, boksta ikincilik, kickboksta ise üçüncülük elde etti.

        Gösterdiği performansla milli takıma seçilen ve 45 kilogramda Türkiye'yi temsil eden Özdemir, 2023 yılında Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ve 2024’te Yunanistan’ın Patras şehrinde düzenlenen dünya şampiyonalarında üçüncü oldu.

        Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde eğitimini sürdüren milli sporcu, dünyanın en iyi dövüşçüsü olmak için antrenmanlarını Kayseri'de sürdürüyor.

        - "Bazı savaşlar cephede olmuyor"

        Milli sporcu Ayten Özdemir, AA muhabirine, bir hevesle başladığı bu spora hayatını adadığını söyledi.

        Kendisini mutlu hissettiği ringde başarılı olmak için çok çalıştığını belirten Özdemir, "Türkiye şampiyonu olmak benim için önemli bir başarı ancak dünya arenasında Türkiye’yi temsil etmek bana adeta bir savaş gibi geliyor. Bazı savaşlar cephede olmuyor. Bu mücadelenin bu yönünü çok seviyorum. O yüzden bu evrede hem kendi adıma hem de Türkiye adına en iyisini yapmak istiyorum." diye konuştu.

        - "İstiklal Marşı'nı okutmayı çok istiyorum"

        Özdemir, antrenmanlarının çok yoğun ve yorucu geçtiğini anlattı.

        Sonuçta bir emek harcadığı için en iyisi olmak istediğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

        "Çünkü kendimi temsil ediyorum. Uluslararası arenada da varım, orada Türkiye'yi temsil ediyorum. İstiklal Marşı'nı okutmayı çok istiyorum. Bazı törenlerde İstiklal Marşı okunduğunda gözümü kapatıyorum ve kendimi doğrudan o kürsüde hayal ediyorum. Gerçekten bunun aşkıyla çalışıyorum. 'Olmasa da olur.' diye bir şey yok, mutlaka olması gerekiyor. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapıyorum."

        - "Allah nasip ederse dünya şampiyonu olmasını hedefliyoruz"

        Antrenör Adem Karakaş ise sporcusunun hırsı ve azminden çok etkilendiğini söyledi.

        Katıldığı her organizasyonda madalya kazanan sporcusuyla gurur duyduğunu belirten Karakaş, 'Ayten benim gözümde dünyanın en iyi sporcusu, sadece bunu kanıtlaması kaldı. Bunu da inşallah 2026 yılında yapılacak dünya şampiyonasında taçlandıracağız. Bunun için teknik, taktik, performans ve güç antrenmanları yapıyoruz. Çok çalıştı, azimli ve kısa sürede birçok başarı elde etti. Allah nasip ederse dünya şampiyonu olmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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