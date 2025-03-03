Kayseri turizmi yabancı gazetecilere tanıtıldı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, yabancı gazetecileri Erciyes Kayak Merkezi ve bölgedeki diğer turizm imkanları hakkında bilgilendirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belçika, Almanya ve Hollanda’dan gelen gazetecilere, Erciyes Kayak Merkezi ve bölgedeki sağlık ve kış turizmi imkanları hakkında bilgi verildi.

Yabancı gazetelere, kentin doğal güzellikleri ve Erciyes Kayak Merkezi hakkında sunum yapıldı.

Program kapsamında Erciyes'le birlikte, Kayseri'nin hem kış hem de sağlık turizmi alanındaki potansiyeli de anlatıldı.

Ayrıca, ziyaretçilere kentin tarihi zenginlikleri de tanıtıldı.