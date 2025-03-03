Talas Belediyesi taşınmazları ihale ile satacak
Talas Belediyesi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları ihaleyle satışa çıkaracak.
Talas Belediyesi mülkiyeti kendisine ait taşınmazları ihaleyle satışa çıkaracak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Talas Belediyesine ait taşınmazlar, düzenlenecek açık artırma ihale ile satışa çıkartılacak.
Bu kapsamda, 4 dükkan, 25 daire ve 1 villa için 12 Mart Çarşamba günü saat 15.30'da ihale düzenlenecek.
İhalelerle ilgili 0352 437 00 54/2440 ve 2420 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.