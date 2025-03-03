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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:06
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretim görevlisi F.D'nin (49) saklandığı adresi belirledi.

        Örgütte "akademisyen ünitesi sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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