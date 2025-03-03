Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen öğretim görevlisi F.D'nin (49) saklandığı adresi belirledi.

Örgütte "akademisyen ünitesi sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü ve "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edilen hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.