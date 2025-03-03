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        Kayseri'de 64 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa 157 yıl 6 ay hapis cezası

        Kayseri'de kurduğu şirkette kar payı vaadiyle 64 kişiyi 24 milyon lira dolandırdığı öne sürülen sanık, yargılandığı davada toplam 157 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 15:46 Güncelleme: 03.03.2025 - 15:46
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        Kayseri'de 64 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanığa 157 yıl 6 ay hapis cezası
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        Kayseri'de kurduğu şirkette kar payı vaadiyle 64 kişiyi 24 milyon lira dolandırdığı öne sürülen sanık, yargılandığı davada toplam 157 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar V.A. ve firari kardeşi M.A. katılmadı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık V.A'ya, 57 mağdura yönelik "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçundan toplam 157 yıl 6 ay hapis ve 350 bin lira adli para cezası verdi.

        Heyet, firari sanık M.A'nın dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2022'de, hayvan maması ve ilaçları üzerine şirket kuran V.A. ile kardeşi M.A'nın kar vaadiyle dolandırıcılık yaptığı yönündeki şikayetler üzerine çalışma başlatmış, gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, sözleşme, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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