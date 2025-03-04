Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sorunların hızlı çözülmesi için "Çek, gönder" adlı uygulama başlattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehirdeki eksiklikleri ve arızaları hızlıca bildirebileceği yeni "Çek, gönder" uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirdeki sorunların hızla çözülmesini sağlamak amacıyla yeni bir uygulamanın faaliyete geçtiğini belirtti.

Büyükkılıç, "Çek, gönder" adı verilen bu uygulama ile vatandaşların gördükleri eksikleri, arızaları ve diğer sorunları belediyeye anında bildirebilmelerini sağladıklarını ifade etti.

Yeni uygulama ile vatandaşların, yalnızca akıllı telefonlarına indirilecek "Akıllı Şehir Kayseri" mobil uygulaması üzerinden, karşılaştıkları sorunları fotoğraflayarak gönderebileceğini anlatan Büyükkılıç, uygulamanın, belediyenin hizmetlerinin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasına imkan tanıyacağını aktardı.

Vatandaşların mobil uygulamaya üye olması gerektiğini belirten Büyükkılıç, "Uygulama sayesinde, gördüğünüz eksiklikleri, arızaları ve sıkıntıları bizimle anında paylaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken 'Akıllı Şehir Kayseri' mobil uygulamasına tek seferlik üye olup, sorunu fotoğraflayarak göndermek. Bu sayede belediye ekiplerimiz, bildirimlerinizi hızla değerlendirerek çözüm sürecini başlatacaktır." değerlendirmesinde bulundu.